«Это просто беззаконие»: Обнаглевших сотрудников военкомата прогнали с украинской свадьбы во Львове

Украинцы выгнали сотрудников военкомата из ресторана, куда те пришли с очередным рейдом. Как рассказали в некоторых СМИ Незалежной, в субботу вечером сотрудники ТЦК выехали на «охоту» по заведениям Львова, они применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке документов.

Сотрудники ТЦК ворвавлись на украинскую свадьбу. Видео © Telegram / УНИАН

«Что это ТЦК, мы могли догадываться, потому что они были в балаклавах. Их люди просто выгнали. Это просто беззаконие», — рассказал один из очевидцев.

Уточняется, что в это время в заведении проходила свадьба. Когда военкомы вошли в здание с проверкой, посетители ресторана начали кричать «Ганьба!» (Позор) и выставили их на улицу. Там женщины вступили в спор с сотрудниками военкомата, которые отказались представиться и заявили, что они из Службы безопасности Украины (СБУ). По словам свидетелей, «товарищи сержанты» требовали у гостей документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.