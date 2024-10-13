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13 октября, 11:11

«Это просто беззаконие»: Обнаглевших сотрудников военкомата прогнали с украинской свадьбы во Львове

Во Львове из ресторана вытолкали сотрудников ТЦК, проводящих рейд на свадьбе

Украинцы выгнали сотрудников военкомата из ресторана, куда те пришли с очередным рейдом. Как рассказали в некоторых СМИ Незалежной, в субботу вечером сотрудники ТЦК выехали на «охоту» по заведениям Львова, они применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке документов.

Сотрудники ТЦК ворвавлись на украинскую свадьбу. Видео © Telegram / УНИАН

«Что это ТЦК, мы могли догадываться, потому что они были в балаклавах. Их люди просто выгнали. Это просто беззаконие», — рассказал один из очевидцев.

Уточняется, что в это время в заведении проходила свадьба. Когда военкомы вошли в здание с проверкой, посетители ресторана начали кричать «Ганьба!» (Позор) и выставили их на улицу. Там женщины вступили в спор с сотрудниками военкомата, которые отказались представиться и заявили, что они из Службы безопасности Украины (СБУ). По словам свидетелей, «товарищи сержанты» требовали у гостей документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что гендиректор компании-производителя окон Steko Сергей Положай решил объяснить сотрудникам ТЦК в Днепре, кто он такой, с помощью непристойных выражений. При этом между фразами бизнесмен активно использовал мат и другие различные ругательства в сторону военного. По итогу началась словесная перепалка, в ходе которой предприниматель назвал представителей ТЦК «голимыми чертями».

Обложка ©

Telegram / УНИАН

Александра Мышляева
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