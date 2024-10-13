«Иди копай, солдат»: Украинский бизнесмен обложил матом военкомов и обозвал чертями

На Украине отличился гендиректор компании-производителя окон Steko Сергей Положай. Его поймали сотрудники ТЦК в Днепре, и бизнесмен решил объяснить, кто он такой, с помощью непристойных выражений. Видео появилось в местных телеграм-каналах.

Гендиректор компании окон Steko Сергей Положай наорал на военного Украины во время проверки документов. Видео © Telegram / dnepr_operativ

«Я гендиректор, где 1760 человек работают, а ты — солдат, копай», — заявил Положай.

При этом между фразами гендиректор активно использовал мат и другие различные ругательства в сторону военного. По словам самого Положая, его остановили в парке Шевченко в Днепре. Сотрудники ТЦК проверяли документы и вообще столкнулись с «горой», а не «ссыкуном и чмошником». По итогу началась словесная перепалка, в ходе которой начальник Steko назвал представителей ТЦК «голимыми чертями», подчеркнув в соцсетях, что «правда, она такая, другая».

А за день до этого Сергея Положая ловили в Днепре во время погони с полицейскими. Начальник активно уезжал на своей Bentley, а когда его догнали — заблокировался в машине и не хотел выходить.