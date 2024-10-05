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5 октября, 09:23

«Ты чмо!» Одесская чиновница покрыла водителя маршрутки трёхэтажным матом и избила

Одесская чиновница Смертенюк набросилась на водителя маршрутки с кулаками

В Одессе замначальника департамента аграрной политики местной ОВА Наталья Смертенюк напала с истерикой на водителя пассажирского автобуса. Она бросалась на шофёра с кулаками и бранью во время движения, сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Смертенюк напала на водителя автобуса. Видео © Украинские СМИ

Местные СМИ сообщают, что дамочка попросила водителя остановить у вокзала, но тот по непонятной причине не сделал этого. Тогда она закатила скандал. Весь разговор сопровождался трёхэтажной бранью. Водитель как мог отбивал словесные атаки важной шишки из ОВА. Однако это не помогло и чиновница прямо во время движения начала его бить с криками «Ты чмо!». Закончилось всё тем, что женщина в конце концов покинула маршрутку.

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Недавно в эпицентре скандала оказался начальник управления по работе с проблемными активами нацбанка Украины Павел Поляруш. В состоянии критического опьянения, он угрожал жизни белорусского наёмника ВСУ Андрея Трацевского с позывным Бессмертный.

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Украинские СМИ

Николай Рюмин
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