«Ты чмо!» Одесская чиновница покрыла водителя маршрутки трёхэтажным матом и избила

В Одессе замначальника департамента аграрной политики местной ОВА Наталья Смертенюк напала с истерикой на водителя пассажирского автобуса. Она бросалась на шофёра с кулаками и бранью во время движения, сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Местные СМИ сообщают, что дамочка попросила водителя остановить у вокзала, но тот по непонятной причине не сделал этого. Тогда она закатила скандал. Весь разговор сопровождался трёхэтажной бранью. Водитель как мог отбивал словесные атаки важной шишки из ОВА. Однако это не помогло и чиновница прямо во время движения начала его бить с криками «Ты чмо!». Закончилось всё тем, что женщина в конце концов покинула маршрутку.