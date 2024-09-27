Пьяный чиновник Нацбанка на Lexus подрезал наёмника ВСУ в Киеве и угрожал ему расправой

В центре скандала оказался начальник управления по работе с проблемными активами национального банка Украины Павел Поляруш. Будучи в нетрезвом виде, он угрожал расправой белорусскому наёмнику ВСУ Андрею Трацевскому с позывным Бессмертный. Военные выложил видео в Телеграме, на него уже отреагировали в пресс-службе полиции Киева.

Пьяный украинский чиновник Нацбанка устроил дебош с участием военнослужащих. Видео © Telegram / Бессмертный

«Пьяный на дороге выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что из «наградки» (наградного оружия — Прим Life.ru.) прострелит мне ноги», – говорит на кадрах Бессмертный.

Несмотря на видео, Поляруш всё отрицает. Проходить освидетельствование при этом он отказался. Зато чиновник пожаловался на разбитые очки и потребовал компенсировать расходы и моральный вред. Теперь в конфликте разбирается полиция, заведено два уголовных дела. Поляруш во время конфликта был на Lexus сожительницы Екатерины Шатровой – дочери замглавы Офиса Президента Ирины Мудрой.

«Зарегистрировано два уголовных производства, часть 1 статьи 129 УК Украины это угроза убийством, и часть 1 статьи 125 УК Украины — причинение лёгкого телесного повреждения, это по факту дорожного конфликта, где водитель автомобиля Lexus (Павел Поляруш) находился за рулём в нетрезвом состоянии. Он перегородил проезд другому участнику, водителю Audi (Андрею Трацевскому) и у них произошёл конфликт», — информирует полиция Киева.