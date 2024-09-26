В Киеве четверо мужчин пытали турка, требуя с него 100 тысяч долларов

В Киеве четверо мужчин похитили и пытали гражданина Турции. Под видом правоохранителей они требовали с иностранца 100 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции.

Кадры с места задержания преступной группировки, пытавшей турка. Фото © Telegram / Полиция Украины

Как отметили в сообщении, 28-летнего турка перехватили, когда группировка везла его в багажнике в лес на «последнюю прогулку».

Кадры с места задержания преступной группировки, пытавшей турка. Фото © Telegram / Полиция Украины

Уточняется, что в банде преступников затесался и гражданин России, который сидел за участие в боевых действиях на стороне российских войск. По предварительным данным, именно он был знаком с иностранцем и знал, что тот не бедствует. Кстати, поймали турка возле дома, затолкали в микроавтобус и увезли в гараж. Там под пытками он выдал информацию о наличных деньгах и хранящейся у него криптовалюте.

Кадры с места задержания преступной группировки, пытавшей турка. Фото © Telegram / Полиция Украины