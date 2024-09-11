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11 сентября, 11:52

Украинец целился в поляков с балкона и стрелял в полицейских, его квартиру взяли штурмом

В Варшаве украинец открыл огонь по полицейским, запершись в квартире

В Варшаве вооружённый украинец заперся в квартире, целился в горожан с балкона, а потом открыл огонь по приехавшим на вызов сотрудникам полиции. Местные СМИ уточнили, что всё произошло накануне в районе Беляны.

Польские силовики задерживают в квартире украинца, открывшего огонь по правоохранителям. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Miejski Reporter

Агрессивный мужчина был вооружён пневматическим оружием и ножом. Для урегулирования инцидента была привлечена контртеррористическая группа и переговорщики. Однако на контакт украинец идти не хотел. Неадекват вышел на балкон и стал разбрасываться подожжённой одеждой, выкрикивая разные лозунги.

Через балкон же силовики позже и проникли в квартиру злоумышленника и задержали его. На видео, которое появилось в соцсетях, слышны взрывы, вызванные светошумовыми гранатами, использованными контртеррористами. Предварительно, украинец был пьян. Сообщается, что никто не пострадал, а буйного мужчину доставили в больницу.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mademoiselle N

Никита Осипов
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