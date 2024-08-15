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14 августа, 22:02

"Вспыхнула любовь": Раскрыты новые подробности зверского убийства россиянки неадекватом с Украины

Kp.ru: Расчленённая в Перу россиянка влюбилась в убийцу незадолго до гибели

Людмила Лазаренко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lucia_lazarenko

Людмила Лазаренко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lucia_lazarenko

Россиянка Людмила Лазаренко, расчленённая в Перу украинцем Иваном Кузьминым, влюбилась в будущего убийцу незадолго до страшной трагедии. Об этом сообщили в kp.ru со ссылкой на друзей фигурантов жуткой истории.

"Они стали парой в этот приезд. До этого просто были знакомы по центру. Между ними вспыхнула любовь", — поделилась с изданием общая знакомая Ивана и Людмилы Елизавета.

Собеседница газеты отметила, что изначально будущие убийца и жертва не планировали строить отношения: 38-летний украинец дорожил свободой, а 44-летняя россиянка имела здоровую семью и бизнес в России. Впрочем, мелкая интрижка быстро переросла во внезапные чувства.

"Они всё время ходили вместе, улыбались, выглядели очень счастливыми, но что именно произошло в тот день — я пока не могу понять", — добавила Елизавета.

Ожидается, что тело Лазаренко будет кремировано в городе Тарапото. Оттуда прах россиянки отправят на родину, где передадут родственникам. Вместе с урной в РФ доставят и личные вещи погибшей.

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Напомним, что трагедия произошла 8 августа в оздоровительном центре Dos Mundos. Кузьмин до смерти избил Лазаренко, а затем расчленил её тело. В момент задержания украинец пребывал в неадекватном состоянии и даже пытался укусить полицейских. Этот эпизод запечатлели на видео журналисты.

Илья Пушкарев
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