"Вспыхнула любовь": Раскрыты новые подробности зверского убийства россиянки неадекватом с Украины

Россиянка Людмила Лазаренко, расчленённая в Перу украинцем Иваном Кузьминым, влюбилась в будущего убийцу незадолго до страшной трагедии. Об этом сообщили в kp.ru со ссылкой на друзей фигурантов жуткой истории.

"Они стали парой в этот приезд. До этого просто были знакомы по центру. Между ними вспыхнула любовь", — поделилась с изданием общая знакомая Ивана и Людмилы Елизавета.

Собеседница газеты отметила, что изначально будущие убийца и жертва не планировали строить отношения: 38-летний украинец дорожил свободой, а 44-летняя россиянка имела здоровую семью и бизнес в России. Впрочем, мелкая интрижка быстро переросла во внезапные чувства.

"Они всё время ходили вместе, улыбались, выглядели очень счастливыми, но что именно произошло в тот день — я пока не могу понять", — добавила Елизавета.

Ожидается, что тело Лазаренко будет кремировано в городе Тарапото. Оттуда прах россиянки отправят на родину, где передадут родственникам. Вместе с урной в РФ доставят и личные вещи погибшей.