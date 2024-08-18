"Нет места идиотам": Вандал с Украины нацарапал своё имя на стене римского Колизея
Roma Today: В Риме задержан украинский турист, испортивший Колизей
В Риме полиция задержала 19-летнего украинского туриста, который осквернил стену Колизея, выцарапав на ней своё имя. Об этом сообщает Roma Today.
По данным издания, женщина, которая увидела, что творит украинец, предупредила об этом охранников. Те задержали вандала по имени Дима и вызвали полицию. В участке юноше предъявили обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию. Сумму выписанного штрафа издание не утоняет. Мэр Рима Роберто Гуальтьери в свою очередь поблагодарил правоохранителей, которые остановили "идиота".
"В городе, полном сокровищ, являющихся достоянием человечества, уж точно не может быть места хулиганам и идиотам", — заявил Гуальтьери.
Надпись "Дима" выцарапал украинец на стене Колизея в Риме. Фото © Roma Today
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные разгромили могилы нескольких украинских военных. Позже местные полицейские выяснили, что это совершила 60-летняя женщина. В настоящее время она находится в психиатрической больнице, позже ей грозит тюремный срок до семи лет.
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