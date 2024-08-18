"Нет места идиотам": Вандал с Украины нацарапал своё имя на стене римского Колизея

В Риме полиция задержала 19-летнего украинского туриста, который осквернил стену Колизея, выцарапав на ней своё имя. Об этом сообщает Roma Today.

По данным издания, женщина, которая увидела, что творит украинец, предупредила об этом охранников. Те задержали вандала по имени Дима и вызвали полицию. В участке юноше предъявили обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию. Сумму выписанного штрафа издание не утоняет. Мэр Рима Роберто Гуальтьери в свою очередь поблагодарил правоохранителей, которые остановили "идиота".

"В городе, полном сокровищ, являющихся достоянием человечества, уж точно не может быть места хулиганам и идиотам", — заявил Гуальтьери.

Надпись "Дима" выцарапал украинец на стене Колизея в Риме. Фото © Roma Today