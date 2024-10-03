Суд отправил в тюрьму экс-супругов за госизмену и подрыв инфрастуктуры по указу Украины

Экс-супругов Романа и Татьяну Сидоркиных приговорили к 13 и 17 годам лишения свободы за госизмену, а также подрыв инфраструктурных объектов по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передаёт ТАСС.

«Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор Татьяне Сидоркиной и Роману Сидоркину. Приговор, по которому Сидоркиной было назначено 13 лет общего режима, а Сидоркину 17 лет, из которых 3 года в тюрьме, а остаток в колонии строгого режима, решено оставить без изменения», — сказали в пресс-службе, отметив, что преступник должен выплатить 450 тыс. рублей, а его супруга — 350 000 руб.

Также было отмечено, что на зону они поедут по статье 275 УК РФ (госизмена) и части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к взрыву с целью повреждения объектов транспортной инфраструктуры, угрожающего экономической безопасности и обороноспособности России). Кроме того, Сидоркин признан виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.