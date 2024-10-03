Поджигателю Корана Журавелю предъявлено новое обвинение, ему грозит 20 лет
Отбывающего срок поджигателя Корана Журавеля обвинили в госизмене
Никита Журавель. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области
Тот самый Никита Журавель, который в прошлом году сжёг Коран возле Волгоградской соборной мечети, влип в новое уголовное дело. Теперь ему грозит от 12 до 20 лет по статье о государственной измене за передачу украинским спецслужбам данных о российских военных объектах. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры России.
«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Волгограда Никиты Журавеля. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — сказано на сайте ведомства.
По данным следствия, Журавель сам проявил инициативу, предложив сотрудничество СБУ. В марте 2023 года он отправил украинской стороне видеозаписи, на которых железнодорожный состав перевозил военную технику российских ВС, самолётов военного назначения, а также информацию о передвижении служебного авто одной из воинских частей. Материалы уголовного дела были направлены в Волгоградский областной суд.
Если читатель совсем позабыл, кто такой этот Журавель, то напомним, что его задержали в Волгограде в мае 2023 года за сожжение корана возле мечети. На допросе он заявил, что выполнял задание украинского куратора, пообещавшего заплатить за такую работу десять тысяч рублей. Президент России Владимир Путин тогда сообщил, что отбывать своё наказание поджигатель направится в мусульманский регион. В феврале 2024-го суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима.