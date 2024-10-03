Поджигателю Корана Журавелю предъявлено новое обвинение, ему грозит 20 лет

Тот самый Никита Журавель, который в прошлом году сжёг Коран возле Волгоградской соборной мечети, влип в новое уголовное дело. Теперь ему грозит от 12 до 20 лет по статье о государственной измене за передачу украинским спецслужбам данных о российских военных объектах. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры России.

«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Волгограда Никиты Журавеля. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — сказано на сайте ведомства.