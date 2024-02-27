Суд в Грозном приговорил сжёгшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 года колонии

Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжёгшего Коран у мечети в Волгограде, к трём с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

"Окончательно назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — цитирует судью ТАСС.