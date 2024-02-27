Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 08:18

Суд в Грозном приговорил сжёгшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 года колонии

Никита Журавель. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Никита Журавель. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, сжёгшего Коран у мечети в Волгограде, к трём с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

"Окончательно назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — цитирует судью ТАСС.

"Мы исправим его": Десятки чеченцев собрались у СИЗО, куда доставили поджигателя Корана из Волгограда
"Мы исправим его": Десятки чеченцев собрались у СИЗО, куда доставили поджигателя Корана из Волгограда

Напомним, Никиту Журавеля задержали в Волгограде в мае 2023 года. На допросе он признался, что по заказу украинской стороны сжёг Коран у мечети, за что ему пообещали заплатить десять тысяч рублей. Согласно другой версии, к преступлению могли быть причастны люди, связанные с беглым экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. Делом занимались чеченские следователи. По словам президента России Владимира Путина, отбывать наказание Журавель будет в мусульманском регионе.

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров