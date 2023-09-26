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26 сентября, 11:16

Песков отказался комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с участием Адама Кадырова — сына главы Чечни, который избил обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

"Историю с сыном Кадырова комментировать не буду", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам, отметив, что "не хочет" это делать.

Спецслужбы США обвинили в причастности к сожжению Корана в Волгограде

Спецслужбы США обвинили в причастности к сожжению Корана в Волгограде

Как уже рассказывал Лайф, 20 мая в Волгограде полицейские задержали Никиту Журавеля по подозрению в сожжении Корана возле мечети. На допросе он признался, что пошёл на это по приказу СБУ — за выполнение задания украинские кураторы пообещали заплатить ему десять тысяч рублей. Согласно другой версии, к преступлению могут быть причастны люди, связанные с беглым бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. Делом Журавеля глава СК РФ поручил заниматься чеченским следователям.

В конце мая его доставили в СИЗО Грозного, около здания которого сразу же собрались десятки чеченцев, готовые лично наказать поджигателя священного для них писания. В июне президент России Владимир Путин заявил, что Журавель будет отбывать наказание в мусульманском регионе.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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