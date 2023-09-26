Песков отказался комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана

"Историю с сыном Кадырова комментировать не буду", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам, отметив, что "не хочет" это делать.

В конце мая его доставили в СИЗО Грозного, около здания которого сразу же собрались десятки чеченцев, готовые лично наказать поджигателя священного для них писания. В июне президент России Владимир Путин заявил, что Журавель будет отбывать наказание в мусульманском регионе.