Песков отказался комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с участием Адама Кадырова — сына главы Чечни, который избил обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.
"Историю с сыном Кадырова комментировать не буду", — сказал пресс-секретарь президента России журналистам, отметив, что "не хочет" это делать.
Как уже рассказывал Лайф, 20 мая в Волгограде полицейские задержали Никиту Журавеля по подозрению в сожжении Корана возле мечети. На допросе он признался, что пошёл на это по приказу СБУ — за выполнение задания украинские кураторы пообещали заплатить ему десять тысяч рублей. Согласно другой версии, к преступлению могут быть причастны люди, связанные с беглым бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*. Делом Журавеля глава СК РФ поручил заниматься чеченским следователям.
В конце мая его доставили в СИЗО Грозного, около здания которого сразу же собрались десятки чеченцев, готовые лично наказать поджигателя священного для них писания. В июне президент России Владимир Путин заявил, что Журавель будет отбывать наказание в мусульманском регионе.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
LIFE / Павел Баранов