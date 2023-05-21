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21 мая, 09:49

Спецслужбы США обвинили в причастности к сожжению Корана в Волгограде

Спецслужбы США участвовали в организации провокации с сожжением Корана в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни", — сказал источник.

Также он напомнил, что киевский режим, включая спецслужбы, работает под полным контролем США и Великобритании, в том числе Вашингтон и Лондон курируют подготовку терактов и диверсий на территории России.

"Поэтому они несут равную ответственность за совершённые преступления", — отметил собеседник агентства.

СК РФ показал видео с подозреваемым в сожжении Корана в Волгограде

СК РФ показал видео с подозреваемым в сожжении Корана в Волгограде

Напомним, ранее в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана возле мечети. Местный житель Никита Журавель признался, что действовал по заданию СБУ. Ему обещали 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Также озвучивалась версия, что к преступлению могут быть причастны люди, связанные с беглым экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым*.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Правозащитник Алексей Ульянов

Никита Никонов
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