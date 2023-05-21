Спецслужбы США участвовали в организации провокации с сожжением Корана в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни", — сказал источник.

Также он напомнил, что киевский режим, включая спецслужбы, работает под полным контролем США и Великобритании, в том числе Вашингтон и Лондон курируют подготовку терактов и диверсий на территории России.

"Поэтому они несут равную ответственность за совершённые преступления", — отметил собеседник агентства.