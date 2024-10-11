В школах Украины запретили общаться на русском даже на переменах

Украинское Министерство образования и науки поддержало инициативу запретить использование русского языка не только в учебных аудиториях, но и на переменах. Законопроект, предложенный депутатом Натальей Пипой, предусматривает полное ограничение общения на русском языке в пределах школы, несмотря на определённые замечания от самого ведомства. Об этом сообщил министр образования Оксен Листовой.

Он отметил, что любые меры по защите украинского языка должны учитывать развитие языков нацменьшинств ЕС. Тем не менее, добавил он, «это ни в коем случае не распространяется» на русский язык.

Министр подчеркнул, что законопроект, хотя и принят с оговорками, отражает стремление Украины к усилению позиций государственного языка.

«Что касается законопроекта [депутата] Натальи Пипы [о запрете общаться в школах на русском], то министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало», — приводит слова министра издание «Украинские новости».