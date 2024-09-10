Русскоговорящих на Украине будут ловить языковые патрули

В городе Ивано-Франковске на западе Украины стали чаще говорить на русском языке, поэтому местные власти решили организовать работу «языковых инспекторов». Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«В Ивано-Франковске, скорее всего, введём такую общественную инициативу — языковые инспекторы. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске», — написал мэр города на своей странице в Facebook*.

По словам градоначальника, «распространение русского языка является проблемой как для города, так и для всей Украины».

А ранее Life.ru рассказывал, что популярность украинского языка упала среди школьников. Согласно исследованию, за пределами учебного заведения указанный язык предпочитают менее 40% учеников. Многим больше нравится русский язык.