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10 сентября, 10:33

Русскоговорящих на Украине будут ловить языковые патрули

В Ивано-Франковске появятся «языковые инспекторы» для борьбы с русским языком

В городе Ивано-Франковске на западе Украины стали чаще говорить на русском языке, поэтому местные власти решили организовать работу «языковых инспекторов». Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«В Ивано-Франковске, скорее всего, введём такую общественную инициативу — языковые инспекторы. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске», — написал мэр города на своей странице в Facebook*.

По словам градоначальника, «распространение русского языка является проблемой как для города, так и для всей Украины».

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А ранее Life.ru рассказывал, что популярность украинского языка упала среди школьников. Согласно исследованию, за пределами учебного заведения указанный язык предпочитают менее 40% учеников. Многим больше нравится русский язык.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / byvalet

Дарья Нарыкова
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