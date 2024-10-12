По ресторанам: Украинские военкомы устроили масштабные рейды в поисках уклонистов

На Украине масштабные рейды прошли сегодня в торговых центрах Львова и Хмельницкого. Сотрудники военкоматов вылавливали будущих бойцов и уводили их с собой, местное издание «Страна».

Украинец пытается отбиться от сотрудников военкомов. Видео © Telegram / lvivych_news

На одном из кадров видно, как сотрудники ТЦК окружили украинца в спортзале, а тот пытается от них отбиться. На других видео целая толпа сотрудников военкомов врывается в торговый центр.

Сотрудники военкоматов в украинском ТЦ. Видео © Telegram / lvivych_news