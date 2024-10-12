По ресторанам: Украинские военкомы устроили масштабные рейды в поисках уклонистов
«Страна.ua»: Украинские военкомы проводят рейды по ресторанам и торговым центрам
На Украине масштабные рейды прошли сегодня в торговых центрах Львова и Хмельницкого. Сотрудники военкоматов вылавливали будущих бойцов и уводили их с собой, местное издание «Страна».
Украинец пытается отбиться от сотрудников военкомов. Видео © Telegram / lvivych_news
На одном из кадров видно, как сотрудники ТЦК окружили украинца в спортзале, а тот пытается от них отбиться. На других видео целая толпа сотрудников военкомов врывается в торговый центр.
Сотрудники военкоматов в украинском ТЦ. Видео © Telegram / lvivych_news
Напомним, что ранее сотрудники украинских военкоматов устроили рейд прямо на концерте группы «Океан Эльзы». Они задерживали мужчин, которые выходили из зала. Под крики толпы военкомы затаскивали потенциальных призывников в служебные автомобили.
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