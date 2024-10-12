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12 октября, 18:11

По ресторанам: Украинские военкомы устроили масштабные рейды в поисках уклонистов

«Страна.ua»: Украинские военкомы проводят рейды по ресторанам и торговым центрам

На Украине масштабные рейды прошли сегодня в торговых центрах Львова и Хмельницкого. Сотрудники военкоматов вылавливали будущих бойцов и уводили их с собой, местное издание «Страна».

Украинец пытается отбиться от сотрудников военкомов. Видео © Telegram / lvivych_news

На одном из кадров видно, как сотрудники ТЦК окружили украинца в спортзале, а тот пытается от них отбиться. На других видео целая толпа сотрудников военкомов врывается в торговый центр.

Сотрудники военкоматов в украинском ТЦ. Видео © Telegram / lvivych_news

«Радость и праздник»: Вакарчук вышел на связь после массовой могилизации на концерте «Океана Эльзы»
«Радость и праздник»: Вакарчук вышел на связь после массовой могилизации на концерте «Океана Эльзы»

Напомним, что ранее сотрудники украинских военкоматов устроили рейд прямо на концерте группы «Океан Эльзы». Они задерживали мужчин, которые выходили из зала. Под крики толпы военкомы затаскивали потенциальных призывников в служебные автомобили.

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Telegram / Политика страны

Полина Никифорова
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