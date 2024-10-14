В Харькове сразу три музыкальные группы забрали военкомы во время концерта

В Харькове сотрудники ТЦК нагрянули в клуб, где должны были пройти концерты трёх музыкальных групп, и раздали повестки артистам и посетителям. Об этом сообщает ТСН.

«ТЦК в сопровождении полиции осуществили рейд в клубе, где было запланировано выступление трёх музыкальных групп: True Tough, «Грунт пылает» и Mordox. По словам очевидцев, на место прибыло более 20 сотрудников, осматривавших документы не только у артистов, но и у посетителей», — говорится в сообщении.