В Харькове сразу три музыкальные группы забрали военкомы во время концерта
В Харькове сотрудники ТЦК нагрянули в клуб, где должны были пройти концерты трёх музыкальных групп, и раздали повестки артистам и посетителям. Об этом сообщает ТСН.
«ТЦК в сопровождении полиции осуществили рейд в клубе, где было запланировано выступление трёх музыкальных групп: True Tough, «Грунт пылает» и Mordox. По словам очевидцев, на место прибыло более 20 сотрудников, осматривавших документы не только у артистов, но и у посетителей», — говорится в сообщении.
Предварительно, некоторым украинцам были вручены повестки, а одного из членов команды уже отправили на обучение.
Как уже рассказывал Life.ru, на днях на Украине начались массовые рейды. Военкомы появляются в совершенно разных местах. На концертах они уже были: в Киеве устроили масштабную облаву после выступления группы «Океан Эльзы». А накануне заявились даже на свадьбу, но были с позором изгнаны из ресторана. Также военкомы пытались силой мобилизовать людей на курорте Буковель и в Днепре забрать в армию владельца компании Steko, но тот с матом набросился на военных. Оказалось, что облавы сотрудников ТЦК на украинцев связаны с приказом офиса Зеленского.
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