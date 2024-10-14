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14 октября, 11:45

В Харькове сразу три музыкальные группы забрали военкомы во время концерта

В Харькове сотрудники ТЦК нагрянули в клуб, где должны были пройти концерты трёх музыкальных групп, и раздали повестки артистам и посетителям. Об этом сообщает ТСН.

«ТЦК в сопровождении полиции осуществили рейд в клубе, где было запланировано выступление трёх музыкальных групп: True Tough, «Грунт пылает» и Mordox. По словам очевидцев, на место прибыло более 20 сотрудников, осматривавших документы не только у артистов, но и у посетителей», — говорится в сообщении.

Предварительно, некоторым украинцам были вручены повестки, а одного из членов команды уже отправили на обучение.

Схваченные во время рейдов ТЦК украинцы откупились от армии за тысячи долларов
Схваченные во время рейдов ТЦК украинцы откупились от армии за тысячи долларов

Как уже рассказывал Life.ru, на днях на Украине начались массовые рейды. Военкомы появляются в совершенно разных местах. На концертах они уже были: в Киеве устроили масштабную облаву после выступления группы «Океан Эльзы». А накануне заявились даже на свадьбу, но были с позором изгнаны из ресторана. Также военкомы пытались силой мобилизовать людей на курорте Буковель и в Днепре забрать в армию владельца компании Steko, но тот с матом набросился на военных. Оказалось, что облавы сотрудников ТЦК на украинцев связаны с приказом офиса Зеленского.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Александра Мышляева
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