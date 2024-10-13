Дмитрук: Облавы сотрудников ТЦК на украинцев связаны с приказом Зеленского

Облавы сотрудников ТЦК по всей Украине связаны с приказом из офиса Зеленского. Военкомам поручили «забирать всех» из любых локаций, будь то даже развлекательное заведение. Об этом заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

В последнее время сотрудники ТЦК становятся всё суровее. Они уже не стесняются вылавливать будущих бойцов на частных мероприятиях. Так, например, они зашли на свадьбу, чтобы забрать парней для армии Зеленского. Но лишь стоило военкомам появиться, гости и посетители ресторана начали кричать «Ганьба!» (Позор), в итоге и вовсе выставили их на улицу. Кроме того, рейд военкомы решили провести и Буковеле, чтобы выловить отдыхающих мужчин и отправить их на фронт.