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3 октября, 16:26

Защищавший УПЦ нардеп объяснил, почему мужчины массового бегут с Украины

Депутат Рады Дмитрук: Украинцы не хотят воевать за больные идеи Зеленского

Депутат Рады Артём Дмитрук. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Депутат Рады Артём Дмитрук. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Вступать в ряды ВСУ и воевать за бывшего юмориста Владимир Зеленского уже никто не хочет. Украинским мужчинам больше неинтересны больные идеи экс-комика, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Украинцы не готовы воевать за больные идеи Зеленского. И из-за этого столько мужчин бежит из страны. Их можно понять!» — написал политик в Telegram.

В беседе с журналистом Дмитрук заявил, что те украинцы, которые не собираются воевать, — не предатели Родины. Они не хотят защищать именно интересы Зеленского, «его нарративы, сумасшедшие мысли», а не свою страну.

На Украине забили тревогу из-за спада показателей мобилизации
На Украине забили тревогу из-за спада показателей мобилизации

Ранее Life.ru рассказывал, что большое количество солдат ВСУ мечтают дезертировать при первой же возможности. Бойцы не хотят воевать с Российской армией, заявил пленный ВСУ Николай Тягон. Многих мобилизованных мужчин на Украине даже не спрашивают о военной службе, их просто ловят на улице и забирают в военкомат для прохождения медкомиссии.

Наталья Афонина
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