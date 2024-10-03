Защищавший УПЦ нардеп объяснил, почему мужчины массового бегут с Украины
Депутат Рады Дмитрук: Украинцы не хотят воевать за больные идеи Зеленского
Депутат Рады Артём Дмитрук. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук
Вступать в ряды ВСУ и воевать за бывшего юмориста Владимир Зеленского уже никто не хочет. Украинским мужчинам больше неинтересны больные идеи экс-комика, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«Украинцы не готовы воевать за больные идеи Зеленского. И из-за этого столько мужчин бежит из страны. Их можно понять!» — написал политик в Telegram.
В беседе с журналистом Дмитрук заявил, что те украинцы, которые не собираются воевать, — не предатели Родины. Они не хотят защищать именно интересы Зеленского, «его нарративы, сумасшедшие мысли», а не свою страну.
Ранее Life.ru рассказывал, что большое количество солдат ВСУ мечтают дезертировать при первой же возможности. Бойцы не хотят воевать с Российской армией, заявил пленный ВСУ Николай Тягон. Многих мобилизованных мужчин на Украине даже не спрашивают о военной службе, их просто ловят на улице и забирают в военкомат для прохождения медкомиссии.