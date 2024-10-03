Защищавший УПЦ нардеп объяснил, почему мужчины массового бегут с Украины

Вступать в ряды ВСУ и воевать за бывшего юмориста Владимир Зеленского уже никто не хочет. Украинским мужчинам больше неинтересны больные идеи экс-комика, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Украинцы не готовы воевать за больные идеи Зеленского. И из-за этого столько мужчин бежит из страны. Их можно понять!» — написал политик в Telegram.

В беседе с журналистом Дмитрук заявил, что те украинцы, которые не собираются воевать, — не предатели Родины. Они не хотят защищать именно интересы Зеленского, «его нарративы, сумасшедшие мысли», а не свою страну.