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Регион
20 октября, 10:59

ВСУ потеряли свыше 25 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область

За сутки в Курской области ВСУ потеряли более 300 солдат и 9 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России. При этом вражеские потери с начала вторжения в российский регион превысили уже 25 тысяч бойцов.

«За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Министерства обороны, в ходе боевых действий в регионе украинские вооружённые силы понесли значительные потери, включая более 25 050 военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты и 103 бронетранспортёра. Также киевский режим лишился 964 боевых бронированных машин, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых девять HIMARS и шесть MLRS американского производства. Кроме того, ВСУ потеряли девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 50 станций радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы, три радиолокационные станции ПВО и 22 единицы инженерной и другой техники, включая 13 машин для разграждения, одну установку для разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Российские солдаты два месяца выходили из окружения в Курской области
Российские солдаты два месяца выходили из окружения в Курской области

Ранее Life.ru рассказывал, что около 300 солдат Вооружённых сил Украины самовольно оставили позиции и попытались сбежать из села Толстый Луг в Суджанском районе Курской области. 50 из них были ликвидированы на месте российскими военными.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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