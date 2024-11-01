Украинцев предупредили, что зимой в их квартирах будет по-осеннему холодно
Эксперт Попенко: Зимой в квартирах жителей Украины будет 14-16 градусов тепла
Зимний Киев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe
В самую лютую зимнюю стужу в квартирах украинцев может быть всего 14–16 градусов тепла. Об этом сообщил украинский эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко.
Многоквартирный жилой фонд на Украине не готов к началу отопительного сезона. В многоэтажках годами не проводили капитальный ремонт, из-за чего теряется до 40-50% тепла, отметил Попенко.
«Если температура воздуха опустится до минус 10°C и продержится три-пять дней, то это будет серьёзным вызовом для прохождения отопительного сезона во многих городах Украины. Для экономии газа теплокоммунэнерго будут уменьшать температуру теплоносителей и подачу в многоквартирные дома, что приведёт к режиму в 14-16°C в квартирах«, — приводит слова специалиста украинское издание «Фокус».
Ранее в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что жителей страны ждёт суровое зимнее испытание, поскольку украинцам придётся по 20 часов сидеть без отопления и электричества.