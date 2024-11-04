Незнакомец уснул в перилах на лестнице дома в Москве и напугал пенсионерку
SHOT: Пенсионерка увидела мужчину, у которого застряла голова в перилах
Очень загадочный мужчина напугал пенсионерку в московском районе Орехово-Борисово Южное. Бабушка вернулась с прогулки и в подъезде своего дома на улице Домодедовской увидела застрявшего головой в перилах незнакомца.
Мужчина был без сознания, но по словам очевидицы, ему не было плохо: он просто мирно спал, тих похрапывая. На площадке ниже был его чемодан с вещами, среди них — подушка для шеи. По словам очевидцев, брутальный соня в их подъезде не живёт, его никто не знает.
Мужчина уснул между перил в Москве. Фото © SHOT
Прибывшие спасатели освободили подъездного пленника, чем неминуемо разбудили его, и передали врачам скорой. Мужчина вёл себя спокойно, но пояснений никаких не дал. Его повезли осматривать в больницу.
Вещи незнакомца в подъезде в Москве. Фото © SHOT
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