Незнакомец уснул в перилах на лестнице дома в Москве и напугал пенсионерку

Очень загадочный мужчина напугал пенсионерку в московском районе Орехово-Борисово Южное. Бабушка вернулась с прогулки и в подъезде своего дома на улице Домодедовской увидела застрявшего головой в перилах незнакомца.

Мужчина был без сознания, но по словам очевидицы, ему не было плохо: он просто мирно спал, тих похрапывая. На площадке ниже был его чемодан с вещами, среди них — подушка для шеи. По словам очевидцев, брутальный соня в их подъезде не живёт, его никто не знает.