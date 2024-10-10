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10 октября, 10:55

Двух братьев-близнецов нашли без сознания около станции метро в Петербурге

В Санкт-Петербурге двух 17-летних братьев-близнецов нашли без сознания у станции метро «Проспект большевиков», они приехали зарабатывать деньги из Псковской области. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По информации телеграм-канала, минувшей ночью петербуржцы заметили молодых людей в неадекватном состоянии и вызвали скорую. Мать близнецов рассказала, что в настоящее время её сыновья находятся в реанимации — их подключили к искусственной вентиляции лёгких.

По словам женщины, подростки только летом выписались из реабилитационного центра. На протяжении нескольких месяцев они лечились от наркотической зависимости. Медики настаивали на продолжении лечения, однако дети убедили родственников, что с ними всё хорошо.

При этом близнецы неделю назад объявили, что хотят начать подрабатывать грузчиками в Северной столице. Подростки планировали вернуться к выходным, но в одну из ночей их матери позвонили из полиции. Братья нигде не учились, ушли после девятого класса и забросили учёбу в колледже.

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А ранее Life.ru писал, что в Тюмени девушка потеряла сознание после удара током. Она получила разряд от железной двери, установленной в подъезде. Пострадавшая очнулась в луже крови с повреждённой рукой.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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