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1 сентября, 15:17

Россиянка очнулась в луже крови после удара током от железной двери подъезда

В Тюмени девушка потеряла сознание после удара током от железной двери подъезда

В ночь на 31 августа в Тюмени госпитализировали девушку после удара током. Она получила разряд от железной двери, установленной в подъезде, сообщил портал URA.ru.

Инцидент произошёл в доме на улице Фармана Салманова. По словам матери пострадавшей, её дочь возвращалась домой после работы. Одной рукой она приложила ключ к домофону, а другой взялась за ручку двери и почувствовала разряд тока. Очнулась девушка в луже крови и не могла разжать руку.

«Удар был такой силы, что она разодрала палец и потеряла ноготь», — поделилась подробностями женщина.

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В департаменте здравоохранения региона подтвердили информацию о пострадавшей. Вызов поступил в 01:47. После осмотра и оказания скорой помощи пациентку доставили в больницу. На данный момент она отправлена домой в удовлетворительном состоянии. Девушка написала заявление в полицию.

Ранее Life.ru писал, что в Волгограде врачи спасли жизнь пациенту, получившему удар током в 27 тысяч вольт во время строительных работ. Медики диагностировали у него поражение внутренних органов – сердца, почек, лёгких, печени, а также обширные электроожоги обеих ног, но мужчину удалось вытащить буквально с того света.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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