Россиянка очнулась в луже крови после удара током от железной двери подъезда

В ночь на 31 августа в Тюмени госпитализировали девушку после удара током. Она получила разряд от железной двери, установленной в подъезде, сообщил портал URA.ru.

Инцидент произошёл в доме на улице Фармана Салманова. По словам матери пострадавшей, её дочь возвращалась домой после работы. Одной рукой она приложила ключ к домофону, а другой взялась за ручку двери и почувствовала разряд тока. Очнулась девушка в луже крови и не могла разжать руку.

«Удар был такой силы, что она разодрала палец и потеряла ноготь», — поделилась подробностями женщина.

В департаменте здравоохранения региона подтвердили информацию о пострадавшей. Вызов поступил в 01:47. После осмотра и оказания скорой помощи пациентку доставили в больницу. На данный момент она отправлена домой в удовлетворительном состоянии. Девушка написала заявление в полицию.