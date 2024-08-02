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2 августа, 03:55

В Приамурье тракторист задел провода ЛЭП частью машины и умер

ДРСК: В Приамурье тракторист погиб от удара током, задев провода ЛЭП машиной

Трактор задел провода ЛЭП в Приамурье, водитель погиб. Обложка © Telegram / ДРСК

Трактор задел провода ЛЭП в Приамурье, водитель погиб. Обложка © Telegram / ДРСК

В Амурской области 45-летний тракторист задел частью кабины провода ЛЭП и погиб от удара током. Как передаёт пресс-служба электросетевой компании АО "ДРСК" в своём телеграм-канале, всё произошло в населённом пункте Желтоярово, расположенном в Свободненском районе.

"По предварительным данным, производя сельскохозяйственные работы в охранной зоне ЛЭП, водитель задел стрелой трактора провода. Затем он должен был, соблюдая определённый порядок действий в целях сохранения жизни, покинуть машину правильно", — сообщили в организации, подчеркнув, что этого не произошло, а человек погиб от удара током.

Помимо того, в компании уточнили, что постоянно проводят профилактические занятия с водителями различной техники. Во время таких мероприятий им разъясняют правила работы в охранных зонах ЛЭП, а также рассказывают, что нужно делать в критической ситуации.

Подросток из Подмосковья трагически погиб от удара током на рыбалке, задев удочкой ЛЭП
Подросток из Подмосковья трагически погиб от удара током на рыбалке, задев удочкой ЛЭП

Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае подросток залез в трансформаторную будку и погиб от удара током. По информации регионального управления СКР, он хотел украсть медные провода.

Алексей Соловьёв
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