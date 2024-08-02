В Приамурье тракторист задел провода ЛЭП частью машины и умер
ДРСК: В Приамурье тракторист погиб от удара током, задев провода ЛЭП машиной
Трактор задел провода ЛЭП в Приамурье, водитель погиб. Обложка © Telegram / ДРСК
В Амурской области 45-летний тракторист задел частью кабины провода ЛЭП и погиб от удара током. Как передаёт пресс-служба электросетевой компании АО "ДРСК" в своём телеграм-канале, всё произошло в населённом пункте Желтоярово, расположенном в Свободненском районе.
"По предварительным данным, производя сельскохозяйственные работы в охранной зоне ЛЭП, водитель задел стрелой трактора провода. Затем он должен был, соблюдая определённый порядок действий в целях сохранения жизни, покинуть машину правильно", — сообщили в организации, подчеркнув, что этого не произошло, а человек погиб от удара током.
Помимо того, в компании уточнили, что постоянно проводят профилактические занятия с водителями различной техники. Во время таких мероприятий им разъясняют правила работы в охранных зонах ЛЭП, а также рассказывают, что нужно делать в критической ситуации.
Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае подросток залез в трансформаторную будку и погиб от удара током. По информации регионального управления СКР, он хотел украсть медные провода.