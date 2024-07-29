В Красноярском крае подросток взломал трансформатор и погиб от удара током
Трансформаторная будка в Красноярском крае, в которой погиб подросток. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае подросток залез в трансформаторную будку и погиб от удара током, передаёт Главное управление СК России по региону. Как выяснилось, он хотел украсть медные провода. Возбуждено уголовное дело.
"В Богучанском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате удара электрическим током… 14-летний подросток вместе с двумя приятелями 13 и 17 лет проникли на территорию трансформаторной электроподстанции… намереваясь похитить медные провода", — указано в сообщении.
Подросток сначала перелез через ограждение электроподстанции, потом взломал трансформатор, взявшись руками за токопроводники, которые находились под напряжением в 10 тысяч вольт. Смерть наступила сразу.
Ранее в Подмосковье подросток умер прямо на рыбалке, задев удочкой линию электропередачи. Трагедия произошла в деревне Меленки, где 17-летний парень решил наловить рыбы в местном карьере. Туда он пошёл один.