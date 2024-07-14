На Украине полицейский поджёг трансформаторы и оставил без света сразу два посёлка
"Страна.ua": В Черкасской области полицейский поджёг трансформаторы
В Черкасской области Украины полицейский поджёг два трансформатора. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным СМИ, минувшей ночью сотрудник правоохранительных органов в посёлках Кочержынци и Максимовка поджёг два трансформатора, которые снабжали электричеством эти населённые пункты. Злоумышленника задержали через несколько часов и передали СБУ. Его мотивы пока неизвестны. Согласно украинскому законодательству, полицейскому может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Одессе продолжаются массовые поджоги автомобилей украинских военных. Минувшей ночью в городе спалили четвёртую за неделю машину, которая числится за ВСУ.
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