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14 июля, 17:50

На Украине полицейский поджёг трансформаторы и оставил без света сразу два посёлка

"Страна.ua": В Черкасской области полицейский поджёг трансформаторы

В Черкасской области Украины полицейский поджёг два трансформатора. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным СМИ, минувшей ночью сотрудник правоохранительных органов в посёлках Кочержынци и Максимовка поджёг два трансформатора, которые снабжали электричеством эти населённые пункты. Злоумышленника задержали через несколько часов и передали СБУ. Его мотивы пока неизвестны. Согласно украинскому законодательству, полицейскому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе продолжаются массовые поджоги автомобилей украинских военных. Минувшей ночью в городе спалили четвёртую за неделю машину, которая числится за ВСУ.

На Украине подожгли очередной релейный шкаф на железной дороге
На Украине подожгли очередной релейный шкаф на железной дороге
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frau aus UA

Наталья Исакова
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