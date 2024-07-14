На Украине полицейский поджёг трансформаторы и оставил без света сразу два посёлка

В Черкасской области Украины полицейский поджёг два трансформатора. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным СМИ, минувшей ночью сотрудник правоохранительных органов в посёлках Кочержынци и Максимовка поджёг два трансформатора, которые снабжали электричеством эти населённые пункты. Злоумышленника задержали через несколько часов и передали СБУ. Его мотивы пока неизвестны. Согласно украинскому законодательству, полицейскому может грозить до 10 лет лишения свободы.