Подросток из Подмосковья трагически погиб от удара током на рыбалке, задев удочкой ЛЭП

В Подмосковье подросток умер прямо на рыбалке, задев удочкой линию электропередачи. По данным SHOT, трагедия произошла в деревне Меленки, где 17-летний парень решил наловить рыбы в местном карьере. Туда он пошёл один.

Тело нашли не сразу. Оказалось, что погибший закидывал удочку. Мокрая леска внезапно попала под напряжение. Парня убил сильнейший удар током. Известно, что подросток жил с родителями в соседней деревне. Родные — в трауре.