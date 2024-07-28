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28 июля, 11:30

Подросток из Подмосковья трагически погиб от удара током на рыбалке, задев удочкой ЛЭП

В Московской области подросток умер на рыбалке, задев удочкой ЛЭП

В Подмосковье подросток умер прямо на рыбалке, задев удочкой линию электропередачи. По данным SHOT, трагедия произошла в деревне Меленки, где 17-летний парень решил наловить рыбы в местном карьере. Туда он пошёл один.

Тело нашли не сразу. Оказалось, что погибший закидывал удочку. Мокрая леска внезапно попала под напряжение. Парня убил сильнейший удар током. Известно, что подросток жил с родителями в соседней деревне. Родные — в трауре.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dzmitrock

Матвей Константинов
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