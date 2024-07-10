Двухлетний мальчик сунул гвоздь в разъём для зарядки электросамоката и чуть не погиб. Малыша удалось спасти, сообщает SHOT.

Двухлетний мальчик сунул гвоздь в разъём для зарядки электросамоката и чуть не погиб. Фото © SHOT

В Пресненском районе столицы в одной их жилых многоэтажек мужчина собирался самостоятельно отремонтировать электросамокат старшего сына. Он открутил одно колесо, после чего на пару секунд отошёл. В это время разобранная конструкция привлекла внимание младшего ребёнка, в руке которого почему-то "удачно" оказался гвоздь, который немедленно был вставлен им в открытый разъём для зарядки.

По словам матери пострадавшего, в доме раздался оглушительный хлопок и даже показалось пламя, которое родители сумели устранить. Ребёнок получил мощный удар током. Его в экстренном порядке приняли в детской больнице Сперанского, где врачи диагностировали ему электрический ожог двух пальцев. Медики сумели помочь ребёнку, после чего несостоявшийся юный электрик был отправлен долечиваться домой.