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10 июля, 07:35

Двухлетний мальчик сунул гвоздь в разъём для зарядки электросамоката и чуть не погиб

В Москве электросамокат ударил током мальчика, сунувшего в разъём гвоздь

Двухлетний мальчик сунул гвоздь в разъём для зарядки электросамоката и чуть не погиб. Малыша удалось спасти, сообщает SHOT.

Двухлетний мальчик сунул гвоздь в разъём для зарядки электросамоката и чуть не погиб. Фото © SHOT

Двухлетний мальчик сунул гвоздь в разъём для зарядки электросамоката и чуть не погиб. Фото © SHOT

В Пресненском районе столицы в одной их жилых многоэтажек мужчина собирался самостоятельно отремонтировать электросамокат старшего сына. Он открутил одно колесо, после чего на пару секунд отошёл. В это время разобранная конструкция привлекла внимание младшего ребёнка, в руке которого почему-то "удачно" оказался гвоздь, который немедленно был вставлен им в открытый разъём для зарядки.

По словам матери пострадавшего, в доме раздался оглушительный хлопок и даже показалось пламя, которое родители сумели устранить. Ребёнок получил мощный удар током. Его в экстренном порядке приняли в детской больнице Сперанского, где врачи диагностировали ему электрический ожог двух пальцев. Медики сумели помочь ребёнку, после чего несостоявшийся юный электрик был отправлен долечиваться домой.

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Ранее в Василеостровском районе Санкт-Петербурга двухлетний ребёнок выпал из окна поликлиники. Мальчик пришёл к врачу с мамой, которая отвлеклась, когда он выполз на подоконник между вторым и третьим этажом и вывалился на козырёк здания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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