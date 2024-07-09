В Башкирии врачи вывихнули ребёнку руку во время удаления бородавки

Врачи случайно вывихнули ребёнку руку во время удаления бородавки в одной из частных клиник в Башкирии. Мальчика пришлось везти на операцию в Москву, сообщает SHOT.

Ребёнка пришлось везти в Москву, где малышу теперь будут аккуратно ломать кости и сращивать их заново. Фото © SHOT

Алсу, мама пострадавшего четырёхлетнего мальчика, пожаловалась на врачей клиники "Доктор плюс" города Туймазы. Там пациенту удалили папиллому на предплечье, а на следующий день женщина заметила, что рука сына неестественно выгнулась и одна из костей стала отчётливо торчать.

Врачи клиники, со слов обеспокоенной матери, признали ошибку и попытались под наркозом вправить руку, но сделать это не смогли. Ребёнка пришлось везти в Москву, где малышу теперь будут аккуратно ломать кости и сращивать их заново.