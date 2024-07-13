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13 июля, 14:19

В Подмосковье попытка пенсионера охладиться в жару в бассейне закончилась трагедией

SHOT: Под Красногорском мужчина умер от удара током, нагревая бассейн

В Подмосковье пенсионер с помощью кипятильника пытался нагреть воду в бассейне и умер от электрического разряда. Об инциденте сообщает SHOT.

На даче под Красногорском 76-летний мужчина, чтобы спастись от жары, достал бассейн и решил нагреть в нём воду. В результате пожилого мужчину ударило током, он скончался мгновенно.

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Ранее Life.ru рассказывал, что школьница, искавшая спасения от летнего зноя, погибла страшной смертью в Ростовской области. Девочка включила нагреватель воды и получила удар током.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Николай Рюмин
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