В Подмосковье попытка пенсионера охладиться в жару в бассейне закончилась трагедией
SHOT: Под Красногорском мужчина умер от удара током, нагревая бассейн
В Подмосковье пенсионер с помощью кипятильника пытался нагреть воду в бассейне и умер от электрического разряда. Об инциденте сообщает SHOT.
На даче под Красногорском 76-летний мужчина, чтобы спастись от жары, достал бассейн и решил нагреть в нём воду. В результате пожилого мужчину ударило током, он скончался мгновенно.
Ранее Life.ru рассказывал, что школьница, искавшая спасения от летнего зноя, погибла страшной смертью в Ростовской области. Девочка включила нагреватель воды и получила удар током.
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