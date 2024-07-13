В Подмосковье попытка пенсионера охладиться в жару в бассейне закончилась трагедией

В Подмосковье пенсионер с помощью кипятильника пытался нагреть воду в бассейне и умер от электрического разряда. Об инциденте сообщает SHOT.

На даче под Красногорском 76-летний мужчина, чтобы спастись от жары, достал бассейн и решил нагреть в нём воду. В результате пожилого мужчину ударило током, он скончался мгновенно.