Школьница, искавшая спасения от летнего зноя, погибла страшной смертью под Ростовом

Желание в жаркий день принять душ на дачном участке стало смертельным для школьницы. Трагедия случилась в Ростовской области, о ней сообщил SHOT.

По сведениям телеграм-канала, всё случилось в городе Шахты. 13-летняя девочка зашла в гости к однокласснице. Подруги играли, в какой-то момент их утомила жара, и они захотели воспользоваться стоявшим во дворе душем. Школьница зашла внутрь, включила нагреватель воды и получила удар током. Сила разряда оказалась настолько велика, что девочку убило на месте.

Правоохранители разбираются в деталях трагедии. Согласно предварительной версии, в нагревателе воды была неисправность.