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3 июня, 06:24

Школьница, искавшая спасения от летнего зноя, погибла страшной смертью под Ростовом

SHOT: В Ростовской области школьница погибла от удара током в дачном душе

Желание в жаркий день принять душ на дачном участке стало смертельным для школьницы. Трагедия случилась в Ростовской области, о ней сообщил SHOT.

По сведениям телеграм-канала, всё случилось в городе Шахты. 13-летняя девочка зашла в гости к однокласснице. Подруги играли, в какой-то момент их утомила жара, и они захотели воспользоваться стоявшим во дворе душем. Школьница зашла внутрь, включила нагреватель воды и получила удар током. Сила разряда оказалась настолько велика, что девочку убило на месте.

Правоохранители разбираются в деталях трагедии. Согласно предварительной версии, в нагревателе воды была неисправность.

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Ранее Life.ru сообщал о другой трагедии с погибшим от удара тока ребёнком, которая случилась в Ставропольском крае. Мальчик играл с воздушным змеем и получил смертельный разряд, когда леска игрушки зацепилась за линию электропередачи. Похоже, что змей крепился на металлическом проводе, хорошо проводящем электричество, что и привело к непоправимым последствиям.

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Shutterstock / FOTODOM / N-sky

Юрий Лысенко
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