Попытка помыть посуду закончилась для москвича клинической смертью

Житель Москвы пережил клиническую смерть после того, как попытался открыть посудомоечную машину. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, накануне 30-летний житель района Люблино пошёл на кухню, где захотел закинуть тарелки в посудомойку. В процессе мужчина задел одной рукой раковину, а второй рукой — мокрой — коснулся бытовой техники. В результате москвича сильно ударило током, но он сумел вызвать скорую.

Бригада медработников госпитализировала пострадавшего. В больнице мужчина пережил клиническую смерть. В настоящее время москвич находится в реанимации в тяжёлом состоянии.