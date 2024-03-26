Попытка помыть посуду закончилась для москвича клинической смертью
В Москве мужчина пережил клиническую смерть после удара током от посудомойки
Житель Москвы, который пережил клиническую смерть. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Житель Москвы пережил клиническую смерть после того, как попытался открыть посудомоечную машину. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По информации телеграм-канала, накануне 30-летний житель района Люблино пошёл на кухню, где захотел закинуть тарелки в посудомойку. В процессе мужчина задел одной рукой раковину, а второй рукой — мокрой — коснулся бытовой техники. В результате москвича сильно ударило током, но он сумел вызвать скорую.
Бригада медработников госпитализировала пострадавшего. В больнице мужчина пережил клиническую смерть. В настоящее время москвич находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
А ранее Life.ru писал, что в Самаре врачи спасли пациента, который пережил 50 минут клинической смерти. Мужчину госпитализировали с сердечным приступом, он впал в кому прямо в приёмном покое. После произошедшего пострадавший рассказал о своих ощущениях.