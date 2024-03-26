Регион

Уведомления отключены

26 марта, 16:47

Попытка помыть посуду закончилась для москвича клинической смертью

В Москве мужчина пережил клиническую смерть после удара током от посудомойки

Житель Москвы, который пережил клиническую смерть. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Житель Москвы, который пережил клиническую смерть. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Житель Москвы пережил клиническую смерть после того, как попытался открыть посудомоечную машину. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, накануне 30-летний житель района Люблино пошёл на кухню, где захотел закинуть тарелки в посудомойку. В процессе мужчина задел одной рукой раковину, а второй рукой — мокрой — коснулся бытовой техники. В результате москвича сильно ударило током, но он сумел вызвать скорую.

Бригада медработников госпитализировала пострадавшего. В больнице мужчина пережил клиническую смерть. В настоящее время москвич находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

10-летнего мальчика парализовало после попытки зарядить телефон в автоцентре
10-летнего мальчика парализовало после попытки зарядить телефон в автоцентре

А ранее Life.ru писал, что в Самаре врачи спасли пациента, который пережил 50 минут клинической смерти. Мужчину госпитализировали с сердечным приступом, он впал в кому прямо в приёмном покое. После произошедшего пострадавший рассказал о своих ощущениях.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров