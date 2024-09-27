TikTok-блогерша превратилась в один огромный синяк и впала в кому после вакцинации
TikTok-блогер из США посинела и впала в кому после трёх прививок одновременно
Алексис Лоренце. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / llexxiiiiiiii
Вакцинация от столбняка, пневмонии и менингита едва не отправила 23-летнюю TikTok-блогершу из США Алексис Лоренце на тот свет. Врачи поставили юной пациентке с редким аутоиммунным заболеванием три прививки одновременно, после чего тело девушки покрылось синяками и распухло до неузнаваемости, пишет Mash.
Изначально звезда соцсетей не планировала вакцинироваться, но на этой процедуре перед обязательным для неё переливанием крови настояли медики. Буквально через десять минут Алексис почувствовала недомогание, которое переросло в головокружение, судороги, рвоту и потерю сознания. Девушку ввели в медикаментозную кому. По мнению родных Лоренце, всё дело в некачественных препаратах.
Последствия вакцинации. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / toddlorenzeofficial / llexxiiiiiiii
К счастью, спустя время состояние блогерши нормализовалось, и её вывели из комы. Алексис даже успела выйти на связь с подписчиками и поблагодарить их за поддержку.
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