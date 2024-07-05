Российские врачи до неузнаваемости изменили лицо американской "девочки-Бэтмена"
"Девочке-Бэтмену" Луне Феннер с гигантским невусом сняли швы после лечения в РФ
Луна Феннер по завершении первого этапа лечения в России. Обложка © VK / Гигантский невус | Лечение
Пятилетняя жительница США Луна Феннер завершила первый этап удаления огромного невуса на лице, которым занимались российские хирурги. После третьей пластической операции "девочке-Бэтмену" сняли швы и отпустили на родину до весны следующего года, рассказала руководитель Центра лечения гигантских невусов петербургской клиники МЕДСИ Ольга Филиппова.
По словам доктора медицинских наук, в рамках процедур врачи удалили большую часть рубца на лбу и значительную площадь рубцов на боковых поверхностях лица. Хирургам удалось добиться того, чтобы веки Феннер смыкались с двух сторон. Далее Луну ждут ещё несколько операций, которые подарят ей здоровую и красивую кожу.
"На прощание мы подарили Луне Снегурочку — нашу российскую зимнюю волшебницу. На память о том, что именно в России, в Санкт-Петербурге, Луна впервые увидела снег. Снегурочка очень понравилась Луне, она всё время обнимала её и дала ей имя — Джованна", — рассказала Филиппова.
Промежуточные результаты работы. Фото © VK / Гигантский невус | Лечение
Напомним, что российские хирурги взялись за лечение американской девочки ещё в сентябре 2019 года. Заокеанские врачи предлагали родителям малышки 80 операций за огромные деньги, но помощь неожиданно пришла с Кубани. Удалять гигантский невус начал краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Далее семья продолжила процедуры в Северной столице.