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4 июля, 21:07

Российские врачи до неузнаваемости изменили лицо американской "девочки-Бэтмена"

"Девочке-Бэтмену" Луне Феннер с гигантским невусом сняли швы после лечения в РФ

Луна Феннер по завершении первого этапа лечения в России. Обложка © VK / Гигантский невус | Лечение

Луна Феннер по завершении первого этапа лечения в России. Обложка © VK / Гигантский невус | Лечение

Пятилетняя жительница США Луна Феннер завершила первый этап удаления огромного невуса на лице, которым занимались российские хирурги. После третьей пластической операции "девочке-Бэтмену" сняли швы и отпустили на родину до весны следующего года, рассказала руководитель Центра лечения гигантских невусов петербургской клиники МЕДСИ Ольга Филиппова.

По словам доктора медицинских наук, в рамках процедур врачи удалили большую часть рубца на лбу и значительную площадь рубцов на боковых поверхностях лица. Хирургам удалось добиться того, чтобы веки Феннер смыкались с двух сторон. Далее Луну ждут ещё несколько операций, которые подарят ей здоровую и красивую кожу.

"На прощание мы подарили Луне Снегурочку — нашу российскую зимнюю волшебницу. На память о том, что именно в России, в Санкт-Петербурге, Луна впервые увидела снег. Снегурочка очень понравилась Луне, она всё время обнимала её и дала ей имя — Джованна", — рассказала Филиппова.

Промежуточные результаты работы. Фото © VK / Гигантский невус | Лечение

Промежуточные результаты работы. Фото © VK / Гигантский невус | Лечение

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Напомним, что российские хирурги взялись за лечение американской девочки ещё в сентябре 2019 года. Заокеанские врачи предлагали родителям малышки 80 операций за огромные деньги, но помощь неожиданно пришла с Кубани. Удалять гигантский невус начал краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Далее семья продолжила процедуры в Северной столице.

Илья Пушкарев
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