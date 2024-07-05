Российские врачи до неузнаваемости изменили лицо американской "девочки-Бэтмена"

Пятилетняя жительница США Луна Феннер завершила первый этап удаления огромного невуса на лице, которым занимались российские хирурги. После третьей пластической операции "девочке-Бэтмену" сняли швы и отпустили на родину до весны следующего года, рассказала руководитель Центра лечения гигантских невусов петербургской клиники МЕДСИ Ольга Филиппова.

По словам доктора медицинских наук, в рамках процедур врачи удалили большую часть рубца на лбу и значительную площадь рубцов на боковых поверхностях лица. Хирургам удалось добиться того, чтобы веки Феннер смыкались с двух сторон. Далее Луну ждут ещё несколько операций, которые подарят ей здоровую и красивую кожу.

"На прощание мы подарили Луне Снегурочку — нашу российскую зимнюю волшебницу. На память о том, что именно в России, в Санкт-Петербурге, Луна впервые увидела снег. Снегурочка очень понравилась Луне, она всё время обнимала её и дала ей имя — Джованна", — рассказала Филиппова.