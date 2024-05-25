Первый в России спортсмен с донорским сердцем покорил настоящую горную вершину в Ставропольском крае. Как пишет Mash, в 2017 году врачи установили, что главный орган Валентина Ткачёва из подмосковного Видного работает не в полную силу. Если в норме оно должно за сутки перекачивать шесть литров, то у него — всего 700 миллилитров.

Первый в России спортсмен с донорским сердцем покорил гору Бештау на Ставрополье. Видео © Mash

Мужчине назначили лекарства, призванные поддерживать работу желудочков, но через пять лет ситуация только ухудшилась, поставив Валентина на грань между жизнью и смертью: функция сердца упала до 16%, из-за чего сил больному хватало только на сон и еду, а страдали от этого все органы. Тогда и было решено делать пересадку, её провели специалисты столичного Института имени В.И. Шумакова.

Операция длилась более десяти часов и завершилась успешно. С тех пор у Валентина началась новая жизнь: он сел на диету, сбросил почти 50 килограммов и начал заниматься спортом — ходить каждый день. И если сначала речь шла о четырёх километрах в день, то потом, развиваясь, новоиспечённый марафонец начал бегать, причём не один, а со своим лечащим врачом. Мужчина признаётся, что, как только приехал в Пятигорск и увидел Бештау, задался вопросом, получится ли забраться на вершину.

"Я никогда не думал, что пробегу сто метров, а сегодня я пробежал 14,5 километра, с подъёмом в высоту 1300 метров", — говорит мужчина.

К моменту восхождения за плечами Валентина уже было около десяти марафонов. Поднявшись на Бештау, они с врачом обнялись, и теперь мужчина подумывает податься в профессиональный спорт. Например, стать паралимпийцем.