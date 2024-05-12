Американец с первой в мире почкой свиньи умер спустя два месяца после операции

В США скончался пациент, которому первому в мире была пересажена генетически модифицированная почка свиньи. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на госпиталь штата Массачусетс.

"Мужчина из Массачусетса, которому первому в мире была пересажена почка свиньи, умер... Госпиталь сообщил о смерти Слэймана в субботу, спустя два месяца после того, как ему была проведена трансплантация", — говорится в публикации на сайте американского телеканала.