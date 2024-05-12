Американец с первой в мире почкой свиньи умер спустя два месяца после операции
CBS News: В США скончался мужчина, которому впервые пересадили почку свиньи
Пациент Ричард Слейман, которому пересадили почку свиньи. Фото © Massachusetts General Hospital
В США скончался пациент, которому первому в мире была пересажена генетически модифицированная почка свиньи. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на госпиталь штата Массачусетс.
"Мужчина из Массачусетса, которому первому в мире была пересажена почка свиньи, умер... Госпиталь сообщил о смерти Слэймана в субботу, спустя два месяца после того, как ему была проведена трансплантация", — говорится в публикации на сайте американского телеканала.
Напомним, до этого в современной медицине было два случая трансплантации человеку сердца свиньи. Оба закончились смертью пациентов. 57-летний Дэвид Беннет перенёс операцию 11 января 2022 года. На процедуру он решился, так как без новой сердечной мышцы вскоре бы умер. Однако прожил мужчина всего два месяца. Вторую аналогичную операцию хирурги из Соединённых Штатов провели через год — в сентябре 2023-го. Пациентом стал ветеран американских ВМС Лоуренс Фосетт, ему было 58 лет. Он умер 30 октября, менее чем через полтора месяца после пересадки.
Позже в США сообщили об уникальном случае успешной трансплантации свиной почки 62-летнему Ричарду Слейману. Пациент провёл в больнице двухнедельный период реабилитации после состоявшейся 21 марта операции и был отправлен домой, когда стало ясно, что его состояние стабильное и признаков отторжения пересаженного органа не наблюдается.