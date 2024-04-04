В США сообщили об уникальном случае успешной трансплантации свиной почки человеку

В американском штате Массачусетс из больницы выписали 62-летнего американца, перенёсшего первую в мире операцию по пересадке генно-модифицированной свиной почки. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на медучреждения.

Доктора клиники рассказали, что пациент провёл в больнице двухнедельный период реабилитации после состоявшейся 21 марта операции и был отправлен домой, когда стало ясно, что его состояние стабильно и признаков отторжения пересаженного органа не наблюдается. При этом врачи не спешат делать заявления о безусловном успехе процедуры. Издание напомнило о том, что предыдущие два пациента, которым пересадили генно-модифицированные свиные сердца скончались через несколько месяцев из-за проявившихся осложнений.