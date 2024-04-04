В США сообщили об уникальном случае успешной трансплантации свиной почки человеку
NYT: В Массачусетсе впервые выписали пациента после трансплантации свиной почки
В американском штате Массачусетс из больницы выписали 62-летнего американца, перенёсшего первую в мире операцию по пересадке генно-модифицированной свиной почки. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на медучреждения.
Доктора клиники рассказали, что пациент провёл в больнице двухнедельный период реабилитации после состоявшейся 21 марта операции и был отправлен домой, когда стало ясно, что его состояние стабильно и признаков отторжения пересаженного органа не наблюдается. При этом врачи не спешат делать заявления о безусловном успехе процедуры. Издание напомнило о том, что предыдущие два пациента, которым пересадили генно-модифицированные свиные сердца скончались через несколько месяцев из-за проявившихся осложнений.
Действительно, в современной медицине были два случая трансплантации человека сердца свиньи. Оба закончились смертью пациентов. 57-летний Дэвид Беннет перенёс операцию по пересадке 11 января 2022 года. На процедуру он решился, так как без новой сердечной мышцы он бы вскоре умер. Мужчина прожил только два месяца после трансплантации. Вторую аналогичную операцию хирурги из Соединённых Штатов провели через год — в сентябре 2023-го. Пациентом был ветеран американских ВМС Лоуренс Фосетт, ему было 58 лет. Он умер 30 октября, менее чем через полтора месяца после пересадки.
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