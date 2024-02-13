В Японии научились выводить свиней для пересадки органов человеку

Японские учёные запустили опыт по выведению свиней для дальнейшей пересадки их органов человеку. Сама технология была разработана в Соединённых Штатах, но японской компании PorMedTec удалось применить импортированные из Штатов клетки и на их основе клонировать собственного поросёнка, чьи органы в дальнейшем, как полагают специалисты, смогут спасти не одну жизнь.

Отметим, что первая успешная межвидовая трансплантация органов по данной технологии была проведена ещё в 2015 году. Донором выступили карликовые домашние свинки, в геном которых были внесены модификации, чтобы их ткани стали совместимыми с другими организмами, в данном случае — с приматами. Почки поросят пересадили макакам, те после трансплантации прожили 758 дней. Эксперимент был признан успешным, и исследования в этой сфере продолжились. Сегодня уже известно о случаях пересадки органов от свиньи к человеку.