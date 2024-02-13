Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 08:17

В Японии научились выводить свиней для пересадки органов человеку

Фото © Unsplash / Diego San

Фото © Unsplash / Diego San

Японские учёные запустили опыт по выведению свиней для дальнейшей пересадки их органов человеку. Сама технология была разработана в Соединённых Штатах, но японской компании PorMedTec удалось применить импортированные из Штатов клетки и на их основе клонировать собственного поросёнка, чьи органы в дальнейшем, как полагают специалисты, смогут спасти не одну жизнь.

Отметим, что первая успешная межвидовая трансплантация органов по данной технологии была проведена ещё в 2015 году. Донором выступили карликовые домашние свинки, в геном которых были внесены модификации, чтобы их ткани стали совместимыми с другими организмами, в данном случае — с приматами. Почки поросят пересадили макакам, те после трансплантации прожили 758 дней. Эксперимент был признан успешным, и исследования в этой сфере продолжились. Сегодня уже известно о случаях пересадки органов от свиньи к человеку.

"Нехватка донорских органов в медицине трансплантации является насущной глобальной проблемой. В последние годы в Японии трансплантация органов может реально быть проведена только примерно 3%, подавшим на это заявку", — говорится в пресс-релизе исследователей из PorMedTec.

Хирург дал прогноз по пересадке органов от животных после смерти второго человека с сердцем свиньи
Хирург дал прогноз по пересадке органов от животных после смерти второго человека с сердцем свиньи

Напомним, что осенью 2023 года американские хирурги провели пересадку сердца генно-модифицированной свиньи человеку. Пациентом стал 58-летний ветеран Военно-морских сил США Лоуренс Фосетт. Он скончался, не прожив после операции и шести недель.

Марина Калегина
  • Новости
  • Япония
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров