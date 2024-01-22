Учёные впервые пересадили печень свиньи человеку, но есть важный нюанс
MTR: Генно-модифицированная печень свиньи успешно прижилась в организме человека
Команда учёных и врачей из Пенсильванского университета (США) и компании eGenesis впервые пересадила печень свиньи в организм человека. Правда, пациент был мёртвым. Кроме того, в рамках эксперимента донорский орган разместили снаружи тела, а не внутри, чтобы снизить вероятность его отторжения, сообщает журнал MIT Technology Review (MTR).
Попытки ксенотрансплантации, то есть пересадки органов животных человеку, десятилетиями терпели неудачу, поскольку наша иммунная система отторгает чужеродную ткань. Поэтому специалисты придумали генетически модифицировать органы братьев наших меньших, чтобы сделать их похожими на человеческие. В новом эксперименте учёные прикрепили к телу, которое было пожертвовано во имя науки, печень от свиньи с 69 генетическими модификациями. В итоге кровь подопытного успешно фильтровалась в течение 72 часов, а печень свиньи не показывала никаких признаков повреждения.
Специалисты хотят подать заявку на проведение первых клинических исследований уже в этом году. На начальном этапе они собираются использовать генетически модифицированную печень свиньи лишь временно, пока пациент ожидает подходящего органа от донора-человека.
Кстати, в последние годы свиное сердце два раза успешно пересаживали людям, однако оба пациента умерли в течение нескольких месяцев после трансплантации. Так, 11 января 2022 года операцию провели 57-летнему Дэвиду Беннетту. После трансплантации мужчина прожил два месяца. А в конце сентября 2023 года американские хирурги провели вторую пересадку сердца генно-модифицированной свиньи человеку. Пациентом стал 58-летний ветеран Военно-морских сил США Лоуренс Фосетт. Он скончался в конце октября, не прожив после операции и шести недель.
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