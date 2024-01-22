Учёные впервые пересадили печень свиньи человеку, но есть важный нюанс

Команда учёных и врачей из Пенсильванского университета (США) и компании eGenesis впервые пересадила печень свиньи в организм человека. Правда, пациент был мёртвым. Кроме того, в рамках эксперимента донорский орган разместили снаружи тела, а не внутри, чтобы снизить вероятность его отторжения, сообщает журнал MIT Technology Review (MTR).

Попытки ксенотрансплантации, то есть пересадки органов животных человеку, десятилетиями терпели неудачу, поскольку наша иммунная система отторгает чужеродную ткань. Поэтому специалисты придумали генетически модифицировать органы братьев наших меньших, чтобы сделать их похожими на человеческие. В новом эксперименте учёные прикрепили к телу, которое было пожертвовано во имя науки, печень от свиньи с 69 генетическими модификациями. В итоге кровь подопытного успешно фильтровалась в течение 72 часов, а печень свиньи не показывала никаких признаков повреждения.