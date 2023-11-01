Хирург дал прогноз по пересадке органов от животных после смерти второго человека с сердцем свиньи
Врач Умнов рассказал, стоит ли бросить попытки пересадить сердце свиньи человеку
Выводы о том, что трансплантология зашла в тупик и от попыток пересадить сердце свиньи человеку нужно отказаться — преждевременны. Такое заявление в беседе с Лайфом сделал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, комментируя новость о том, что в США скончался второй в мире пациент, которому пересадили свиное сердце.
"Я не считаю, что наука зашла в тупик, ибо первые пересадки в мире сердца, почек, печени и других органов на начальных этапах также часто терпели неудачи. Но хирургические навыки совершенствовались, появлялись новые иммунодепрессанты, возможных доноров и необходимых реципиентов стали подбирать тщательней. И посмотрите сейчас на трансплантологию", — напомнил хирург.
Умнов объяснил, что с генетической точки зрения организм свиней очень сильно похож на человеческий. К примеру, замена повреждённых клапанов человеческого сердца на клапаны свиного осуществляется достаточно часто и успешно. Вполне возможно, что сердца свиней смогут спасти множество человеческих жизней, но для получения необходимого результата нужно подробнее изучить тканевую совместимость свиней людей.
Напомним, 11 января 2022 года 57-летнему Дэвиду Беннетту провели операцию по пересадке сердца свиньи. Он решился принять чужеродный орган, поскольку буквально стоял на пороге смерти. После трансплантации Беннетт прожил два месяца. А в конце сентября 2023 года американские хирурги провели вторую пересадку сердца генно-модифицированной свиньи человеку. Пациентом стал 58-летний ветеран Военно-морских сил США Лоуренс Фосетт. К сожалению, он скончался 30 октября, не прожив после операции и шести недель.
ТАСС / Алексей Коновалов