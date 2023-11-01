Хирург дал прогноз по пересадке органов от животных после смерти второго человека с сердцем свиньи

Выводы о том, что трансплантология зашла в тупик и от попыток пересадить сердце свиньи человеку нужно отказаться — преждевременны. Такое заявление в беседе с Лайфом сделал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, комментируя новость о том, что в США скончался второй в мире пациент, которому пересадили свиное сердце.

"Я не считаю, что наука зашла в тупик, ибо первые пересадки в мире сердца, почек, печени и других органов на начальных этапах также часто терпели неудачи. Но хирургические навыки совершенствовались, появлялись новые иммунодепрессанты, возможных доноров и необходимых реципиентов стали подбирать тщательней. И посмотрите сейчас на трансплантологию", — напомнил хирург.