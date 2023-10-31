В России впервые спасли заболевшего раком пациента с пересаженным сердцем

Российские врачи впервые вылечили от рака пациента, который 12 лет жил с донорским сердцем. Об этом рассказал Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ.

60-летний слесарь из Новосибирска перенёс операцию по пересадке сердца в медцентре ещё в 2011 году. После этого он вернулся к привычному и активному образу жизни. Однако недавно у мужчины обнаружили рак лёгкого третьей степени. Врачи пришли к решению о необходимости лучевой терапии.

"В нашей практике пациентов с таким сочетанием диагнозов ещё не было. Составили индивидуальный протокол лечения, который постоянно корректировался и контролировался на каждом этапе", — поделилась завотделением радиотерапии Елена Самойлова.

Всё осложнялось тем, что лучевая терапия не должна была воздействовать на пересаженное сердце. Поэтому к работе подключились и кардиологи, следившие за состоянием пациента. Сейчас опухоль начала рассасываться. Состояние мужчины удовлетворительное. Он находится в кардиохирургическом отделении для корректировки работы сердца.

В НМИЦ им. Мешалкина пояснили, что раньше пациенты с донорским сердцем проживали в среднем 12 лет, а лечение рака в таких случаях было практически невозможным. На данный момент медики научились продлевать жизнь пациентам и с таким набором диагнозов.