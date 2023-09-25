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25 сентября, 07:27

В США провели вторую в истории пересадку сердца свиньи человеку

<p>Лоуренс Фосетт и его жена. Обложка © <a href="https://www.umms.org/ummc/news/2023/um-medicine-clinicians-perform-second-historic-transplant-of-pig-heart-into-patient" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press</a></p>

Лоуренс Фосетт и его жена. Обложка © Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press

Американские хирурги провели вторую в истории пересадку сердца генномодифицированной свиньи человеку. Об этом сообщает пресс-служба Медицинского центра Университета Мэриленда.

Операция по пересадке свиного сердца Лоуренсу Фосетту. Фото © Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press

Операция по пересадке свиного сердца Лоуренсу Фосетту. Фото © Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press

По его данным, пациентом стал 58-летний ветеран Военно-морских сил США Лоуренс Фосетт из города Фредерик. Мужчина согласился на трансплантацию из-за своих диагнозов (терминальная стадия неизлечимой болезни сердца и т.д.) и отказа в предоставлении ему человека-донора. В итоге операцию ему проводил доктор Бартли Гриффит, который ещё в прошлом году пересаживал сердце погибшему в итоге 57-летнему пациенту.

В Медицинской школе Университета Мэриленда (UMSOM) заверили, что свинья, у которой было взято сердце, неоднократно проверялась на наличие цитомегаловируса и антител. После всех проведённых анализов операцию одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Сам же пациент прошёл необходимую терапию.

Учёные надеются, что сердце приживётся у Фосетта, поскольку свинья перенесла десять генетических модификаций. У животного удалили три гена, которые могли бы спровоцировать отторжение, а также добавили шесть человеческих генов для помощи иммунной системе принять трансплантированный орган. Вместе с тем свинку лишили гена роста сердца, чтобы оно не выросло за пределы человеческого.

Учёные из США пересадили людям два свиных генно-модифицированных сердца

Учёные из США пересадили людям два свиных генно-модифицированных сердца

Напомним, 11 января 2022 года 57-летнему Дэвиду Беннетту провели операцию по пересадке сердца свиньи. Он решился принять чужеродный орган, поскольку буквально стоял на пороге смерти, и в итоге прожил два месяца после трансплантации. Как говорят медики, за несколько дней до смерти его состояние начало сильно ухудшаться, несмотря на то что после операции пересаженное сердце вполне хорошо функционировало, а признаков отторжения не отмечалось.

Николь Вербер
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