В США провели вторую в истории пересадку сердца свиньи человеку
Лоуренс Фосетт и его жена. Обложка © Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press
Американские хирурги провели вторую в истории пересадку сердца генномодифицированной свиньи человеку. Об этом сообщает пресс-служба Медицинского центра Университета Мэриленда.
Операция по пересадке свиного сердца Лоуренсу Фосетту. Фото © Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press
По его данным, пациентом стал 58-летний ветеран Военно-морских сил США Лоуренс Фосетт из города Фредерик. Мужчина согласился на трансплантацию из-за своих диагнозов (терминальная стадия неизлечимой болезни сердца и т.д.) и отказа в предоставлении ему человека-донора. В итоге операцию ему проводил доктор Бартли Гриффит, который ещё в прошлом году пересаживал сердце погибшему в итоге 57-летнему пациенту.
В Медицинской школе Университета Мэриленда (UMSOM) заверили, что свинья, у которой было взято сердце, неоднократно проверялась на наличие цитомегаловируса и антител. После всех проведённых анализов операцию одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Сам же пациент прошёл необходимую терапию.
Учёные надеются, что сердце приживётся у Фосетта, поскольку свинья перенесла десять генетических модификаций. У животного удалили три гена, которые могли бы спровоцировать отторжение, а также добавили шесть человеческих генов для помощи иммунной системе принять трансплантированный орган. Вместе с тем свинку лишили гена роста сердца, чтобы оно не выросло за пределы человеческого.
Напомним, 11 января 2022 года 57-летнему Дэвиду Беннетту провели операцию по пересадке сердца свиньи. Он решился принять чужеродный орган, поскольку буквально стоял на пороге смерти, и в итоге прожил два месяца после трансплантации. Как говорят медики, за несколько дней до смерти его состояние начало сильно ухудшаться, несмотря на то что после операции пересаженное сердце вполне хорошо функционировало, а признаков отторжения не отмечалось.