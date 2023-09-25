В США провели вторую в истории пересадку сердца свиньи человеку

Американские хирурги провели вторую в истории пересадку сердца генномодифицированной свиньи человеку. Об этом сообщает пресс-служба Медицинского центра Университета Мэриленда.

Операция по пересадке свиного сердца Лоуренсу Фосетту. Фото © Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press

По его данным, пациентом стал 58-летний ветеран Военно-морских сил США Лоуренс Фосетт из города Фредерик. Мужчина согласился на трансплантацию из-за своих диагнозов (терминальная стадия неизлечимой болезни сердца и т.д.) и отказа в предоставлении ему человека-донора. В итоге операцию ему проводил доктор Бартли Гриффит, который ещё в прошлом году пересаживал сердце погибшему в итоге 57-летнему пациенту.

В Медицинской школе Университета Мэриленда (UMSOM) заверили, что свинья, у которой было взято сердце, неоднократно проверялась на наличие цитомегаловируса и антител. После всех проведённых анализов операцию одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Сам же пациент прошёл необходимую терапию.

Учёные надеются, что сердце приживётся у Фосетта, поскольку свинья перенесла десять генетических модификаций. У животного удалили три гена, которые могли бы спровоцировать отторжение, а также добавили шесть человеческих генов для помощи иммунной системе принять трансплантированный орган. Вместе с тем свинку лишили гена роста сердца, чтобы оно не выросло за пределы человеческого.