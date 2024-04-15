В Россию возвращается девочка с "маской Бэтмена", её прооперируют в Петербурге
Kp.ru: Девочку с "маской Бэтмена" на лице прооперируют в Санкт-Петербурге
Так выглядит Луна Феннер после ряда операций по удалению негуса на лице. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope
Американская девочка Луна Феннер, которой краснодарские хирурги удалили родимое пятно в форме маски Бэтмена с лица, возвращается в Россию. Как передаёт kp.ru, теперь маленькую американку прооперируют в одной из частных клиник в Санкт-Петербурге.
В связи с этим журналисты взяли интервью у Ольги Филипповой — нового доктора, который будет лечить Луну. По словам медика, она уже давно знакома с родителями своей пациентки, так как они изучали методички этой клиники, перед тем как согласиться на операцию в Краснодаре.
Собеседница издания сообщила, что мать Луны, которую зовут Кэрол, является публичным человеком, поэтому у неё есть условия к проживанию. Среди них — хороший доступ в Интернет, чтобы она могла общаться с подписчиками, которые также предоставляют финансовые возможности для проведения подобных операций на другом конце Земли.
Помимо того, Филиппова сообщила, что пациентка прибудет в Северную столицу уже в понедельник, 15 апреля. А 18 апреля врачи собираются провести первую операцию. Специалист рассказала, что у девочки есть дефект век из-за травматичности лазерного вмешательства, а также частично на лице остался невус. В то же время Луну будут избавлять от рубцов на коже. Для этого прибегнут к методу тканевой дермотензии с использованием силиконовых экспандеров.
"Этот метод даёт замечательный эффект. Экспандеры дадут избыток кожи, наподобие того, что происходит с кожей беременной женщины — она растягивается, как резинка. И с ней потом легко работать. Кожа девочки станет как новая. Но операции будут проходить в несколько этапов. Импланты могут доставлять некоторые неудобства, но это абсолютно безболезненно", — заявила Филиппова.
Об истории стало известно в 2019 году, когда краснодарский хирург Павел Попов прочитал в местной газете об американской девочке Луне Феннер. Именно он и предложил вылечить девочку в России. В октябре того же года маленькой пациентке провели первую операцию в России. Осенью 2021 года российские медики завершили основные этапы её лечения, после чего отпустили домой, в Майами. В марте прошлого года семья Феннер сообщила, что вернётся в Россию для лечения последствий, однако у них возникли некоторые сложности с этим.