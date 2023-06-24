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23 июня, 22:46

Мать девочки "с маской Бэтмена" призналась в собственной болезни

Девочка "с маской Бэтмена" не приедет в Краснодар из-за заболевания мамы

<p>Луна Феннер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope</p>

Луна Феннер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope

Мать девочки "с маской Бэтмена" американки Луны Феннер рассказала что они с дочерью не могут прилететь в Краснодар для продолжения лечения у доктора Павла Попова. Одной из причин Кэрол назвала заболевание, из-за которого у неё нет сил на поездку.

"Мы долго думали над тем, лететь ли нам сейчас в Россию. Но пока слишком много обстоятельств этому препятствуют. Выяснилось, что у меня болезнь Хашимото. И я очень слаба", — цитирует Феннер kp.ru.

Такой диагноз ставят при проблемах с щитовидной железой и, скорее всего, Кэрол необходима гормональная терапия. Раньше женщина признавалась, что бразильские врачи ей не давали шансов на рождение ребёнка из-за сахарного диабета. Поэтому, по словам матери, рождение Луны было долгожданным. После родов женщину отправили на год под строгое наблюдение на больничную койку.

Мать девочки "с маской Бэтмена" рассказала, почему не спешит продолжить лечение в России

Мать девочки "с маской Бэтмена" рассказала, почему не спешит продолжить лечение в России

Напомним, в 2019 году американские врачи собирались взяться за здоровье Луны Феннер, но уточнили, что может потребоваться до сотни операций. Семья малышки оказалась не готова к этому и отчаялась, но помощь неожиданно пришла из России. Хирург Попов прочитал о Луне в газете и предложил новаторские методы лечения. Уже в сентябре того же года семья прилетела в РФ, а в октябре девочке с "маской Бэтмена" провели первую операцию. Осенью 2021 года малышке сделали последнюю операцию по удалению родимого пятна с лица, и она с мамой улетела домой. Но уже в марте этого года стало известно, что семья Феннер вернётся в Россию, чтобы продолжить лечение последствий и остатков меланоцитарного невуса на лице, однако когда это произойдёт — неизвестно.

Арина Родионова
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