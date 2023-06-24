Мать девочки "с маской Бэтмена" призналась в собственной болезни

Мать девочки "с маской Бэтмена" американки Луны Феннер рассказала что они с дочерью не могут прилететь в Краснодар для продолжения лечения у доктора Павла Попова. Одной из причин Кэрол назвала заболевание, из-за которого у неё нет сил на поездку.

"Мы долго думали над тем, лететь ли нам сейчас в Россию. Но пока слишком много обстоятельств этому препятствуют. Выяснилось, что у меня болезнь Хашимото. И я очень слаба", — цитирует Феннер kp.ru.