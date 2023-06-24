Мать девочки "с маской Бэтмена" призналась в собственной болезни
Девочка "с маской Бэтмена" не приедет в Краснодар из-за заболевания мамы
Луна Феннер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope
Мать девочки "с маской Бэтмена" американки Луны Феннер рассказала что они с дочерью не могут прилететь в Краснодар для продолжения лечения у доктора Павла Попова. Одной из причин Кэрол назвала заболевание, из-за которого у неё нет сил на поездку.
"Мы долго думали над тем, лететь ли нам сейчас в Россию. Но пока слишком много обстоятельств этому препятствуют. Выяснилось, что у меня болезнь Хашимото. И я очень слаба", — цитирует Феннер kp.ru.
Такой диагноз ставят при проблемах с щитовидной железой и, скорее всего, Кэрол необходима гормональная терапия. Раньше женщина признавалась, что бразильские врачи ей не давали шансов на рождение ребёнка из-за сахарного диабета. Поэтому, по словам матери, рождение Луны было долгожданным. После родов женщину отправили на год под строгое наблюдение на больничную койку.
Напомним, в 2019 году американские врачи собирались взяться за здоровье Луны Феннер, но уточнили, что может потребоваться до сотни операций. Семья малышки оказалась не готова к этому и отчаялась, но помощь неожиданно пришла из России. Хирург Попов прочитал о Луне в газете и предложил новаторские методы лечения. Уже в сентябре того же года семья прилетела в РФ, а в октябре девочке с "маской Бэтмена" провели первую операцию. Осенью 2021 года малышке сделали последнюю операцию по удалению родимого пятна с лица, и она с мамой улетела домой. Но уже в марте этого года стало известно, что семья Феннер вернётся в Россию, чтобы продолжить лечение последствий и остатков меланоцитарного невуса на лице, однако когда это произойдёт — неизвестно.