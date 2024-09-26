Россиянка захотела омолодиться в клинике и заразилась ботулизмом
Девушка из Махачкалы подхватила ботулизм после процедуры в московской клинике
Визит в столичный косметологический центр с целью визуального омоложения обернулся для жительницы Махачкалы тяжёлым заболеванием. Россиянка пыталась побороть возрастные морщины при помощи инъекций ботулотоксина, после которых услышала от врачей неутешительный диагноз — ботулизм. Подробностями жуткой истории поделилась пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.
Ухудшение самочувствия пациентка частной клиники почувствовала на четвёртый день после процедуры. Она жаловалась на мышечную слабость, затруднение дыхания, нарушения глотания и жевания. При этом контакт с инфицированными и употребление консервированных продуктов женщина отрицает.
«Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения незарегистрированного на территории РФ препарата Refinex», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
А днём ранее стало известно о заражении первых двух россиян новым вариантом коронавируса XEC, который появился в результате слияния штаммов «омикрона». Один из больных перенёс недуг в лёгкой форме и лечился дома.
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