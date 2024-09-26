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25 сентября, 22:57

Россиянка захотела омолодиться в клинике и заразилась ботулизмом

Девушка из Махачкалы подхватила ботулизм после процедуры в московской клинике

Визит в столичный косметологический центр с целью визуального омоложения обернулся для жительницы Махачкалы тяжёлым заболеванием. Россиянка пыталась побороть возрастные морщины при помощи инъекций ботулотоксина, после которых услышала от врачей неутешительный диагноз — ботулизм. Подробностями жуткой истории поделилась пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Ухудшение самочувствия пациентка частной клиники почувствовала на четвёртый день после процедуры. Она жаловалась на мышечную слабость, затруднение дыхания, нарушения глотания и жевания. При этом контакт с инфицированными и употребление консервированных продуктов женщина отрицает.

«Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения незарегистрированного на территории РФ препарата Refinex», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Мужчина выпил нефильтрованную воду и заразился паразитом, который съел часть его лёгкого
Мужчина выпил нефильтрованную воду и заразился паразитом, который съел часть его лёгкого

А днём ранее стало известно о заражении первых двух россиян новым вариантом коронавируса XEC, который появился в результате слияния штаммов «омикрона». Один из больных перенёс недуг в лёгкой форме и лечился дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hedgehog94

Илья Пушкарев
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