Россиянка захотела омолодиться в клинике и заразилась ботулизмом

Визит в столичный косметологический центр с целью визуального омоложения обернулся для жительницы Махачкалы тяжёлым заболеванием. Россиянка пыталась побороть возрастные морщины при помощи инъекций ботулотоксина, после которых услышала от врачей неутешительный диагноз — ботулизм. Подробностями жуткой истории поделилась пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Ухудшение самочувствия пациентка частной клиники почувствовала на четвёртый день после процедуры. Она жаловалась на мышечную слабость, затруднение дыхания, нарушения глотания и жевания. При этом контакт с инфицированными и употребление консервированных продуктов женщина отрицает.