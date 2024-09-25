В России выявлены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC

В России зафиксированы два случая заболевания новым вариантом коронавируса XEC. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Два случая CoViD-19, относящиеся к варианту XEC, были зафиксированы в Ростовской области и в Уфе.

По словам специалистов, XEC — это рекомбинантный вариант, образованный из двух субвариантов FLiRT Омикрона — KS.1.1 и KP.3.3. Его симптомы схожи с предыдущими вариантами и включают в себя лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния, потерю аппетита, боли в теле, усталость, головную боль и насморк.

Наиболее распространён XEC во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов, а также в Германии — 15% и Великобритании — 8%.

Роспотребнадзор не дает особых рекомендаций в связи с появлением нового варианта вируса, но напоминает о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки, избегать контакта с больными людьми и проветривать помещения. В случае недомогания важно оставаться дома и обратиться к врачу.