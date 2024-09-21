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21 сентября, 13:22

В Роспотребнадзоре сообщили о распространении нового подвида коронавируса XEC

У коронавируса появился новый подвид XEC. Он выделяется высокой скоростью распространения, а по симптоматике похож на недавние подварианты штамма «омикрон», рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона». <...> Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории России",объяснили в ведомстве.

XEC впервые выявили в июле в Германии, после этого его нашли на территории ещё нескольких стран. Самые ранние случаи заболевания этим подвидом относят к маю 2024 года, они произошли в Италии. Тем не менее образцы XEC оказались в международной базе данных GISAID только в сентябре.

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Неделю назад иммунолог сделал прогноз о том, что осенью начнёт распространяться новый вариант коронавируса, который сменит штамм FLiRT. Медик ожидает, что осенне-зимний период будет достаточно сложным по показателю заболеваемости, но по его мнению крупных волн заражений ковидом не будет.

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Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Юрий Лысенко
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