В Роспотребнадзоре сообщили о распространении нового подвида коронавируса XEC

У коронавируса появился новый подвид XEC. Он выделяется высокой скоростью распространения, а по симптоматике похож на недавние подварианты штамма «омикрон», рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона». <...> Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории России", — объяснили в ведомстве.

XEC впервые выявили в июле в Германии, после этого его нашли на территории ещё нескольких стран. Самые ранние случаи заболевания этим подвидом относят к маю 2024 года, они произошли в Италии. Тем не менее образцы XEC оказались в международной базе данных GISAID только в сентябре.