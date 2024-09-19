Нулевой пациент: Учёные выяснили, где произошло самое первое заболевание CoViD-19

Западная часть рынка Хуанань в китайском мегаполисе Ухань оказалась местом первого заболевания человека вирусом CoViD-19. К такому выводу пришли американские и европейские учёные, результаты масштабного исследования они опубликовали на страницах научного журнала Cell.

Авторы работы установили, что источником опасного заболевания стали циветы, бамбуковые крысы, малазийские дикобразы, амурские ежи и енотовидные собаки, которые способны заражаться коронавирусом. Киоски, где производилась нелегальная реализация этих млекопитающих, располагалась на западе рынка.