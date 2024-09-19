Нулевой пациент: Учёные выяснили, где произошло самое первое заболевание CoViD-19
Учёные назвали точным очагом CoViD-19 западную часть нелегального рынка в Ухани
Западная часть рынка Хуанань в китайском мегаполисе Ухань оказалась местом первого заболевания человека вирусом CoViD-19. К такому выводу пришли американские и европейские учёные, результаты масштабного исследования они опубликовали на страницах научного журнала Cell.
Авторы работы установили, что источником опасного заболевания стали циветы, бамбуковые крысы, малазийские дикобразы, амурские ежи и енотовидные собаки, которые способны заражаться коронавирусом. Киоски, где производилась нелегальная реализация этих млекопитающих, располагалась на западе рынка.
«Большинство точек по продаже диких животных располагались в западном крыле рынка, где также работали самые первые и наиболее пострадавшие от CoViD-19», — установили учёные.
Напомним, что после первых случаев заболевания власти Ухани изолировали город от внешнего мира, а после и вовсе запретили жителям покидать свои дома. Впрочем, долго карантин не продлился, и уже в апреле 2020 года выезд из города был разблокирован. Тогда никто не подозревал, что пандемия CoViD-19 унесёт жизни более 7 миллионов человек, а окончание пандемии наступит лишь в 2023 году.
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