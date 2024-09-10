Мужчина выпил нефильтрованную воду и заразился паразитом, который съел часть его лёгкого

В Австралии у мужчины начались серьёзные проблемы со здоровьем после того, как он выпил нефильтрованную воду. Иностранец по имени Крис Каппер заразился паразитом, который съел часть его лёгкого.

По данным Unilad, мужчина выпил стакан воды из родника в гостях у друзей. Через какое-то время его состояние ухудшилось. Пострадавший стал ходить по врачам, но они долго не могли поставить диагноз. Только через два года пациенту заявили, что он мог заразиться нетуберкулёзными микобактериями, которые содержатся, в частности, в сырой воде.

Болезнь уже распространилась по всему телу австралийца, паразит съел часть его лёгкого, из-за инфекции почки мужчины работают лишь на 6%. Ему приходится пить 16 таблеток каждый день, но надежды на восстановление мало.

«Медики даже не знают, сработает ли их лечение. Они мало что знают об этом вирусе, поэтому мне кажется, что медики просто ждут, что со мной будет дальше», — отметил Каппер.